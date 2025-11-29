Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga | dimezzata la pena per Annunziata Floriano

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta dinanzi al Tribunale di Santa Maria   Capua Vetere l’ultima udienza del processo dibattaimentale a carico del clan dei Piscitelli, alias “Cervinari”. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, accogliendo in gran parte le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Daniela Martino, ha condannato Annunziata Floriano, 35 anni di Arpaia, alias “A’ Picchietella”, alla lieve pena di 5 anni e 6 mesi, mentre il Pm della DDA aveva chiesto una condanna alla pena di 12 anni di reclusione, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e numerosi episodi di spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga dimezzata la pena per annunziata floriano

© Anteprima24.it - Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga: dimezzata la pena per Annunziata Floriano

Approfondisci con queste news

Traffico di droga a Trapani: arrestate 27 persone. Eseguite venti perquisizioni - I 27 dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Da meridionews.it

associazione delinquere finalizzata trafficoOperazione antidroga tra Vittoria e Ragusa: 14 arresti per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti - Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Vittoria e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa stanno eseguendo ... Lo riporta sicilianews24.it

associazione delinquere finalizzata trafficoTraffico di stupefacenti e armi: quattordici arresti nel Ragusano - I Carabinieri della compagnia di Vittoria e personale della squadra mobile della Questura di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania nei confronti ... Secondo ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Associazione Delinquere Finalizzata Traffico