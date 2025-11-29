Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga | dimezzata la pena per Annunziata Floriano

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’ultima udienza del processo dibattaimentale a carico del clan dei Piscitelli, alias “Cervinari”. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, accogliendo in gran parte le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Daniela Martino, ha condannato Annunziata Floriano, 35 anni di Arpaia, alias “A’ Picchietella”, alla lieve pena di 5 anni e 6 mesi, mentre il Pm della DDA aveva chiesto una condanna alla pena di 12 anni di reclusione, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e numerosi episodi di spaccio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga: dimezzata la pena per Annunziata Floriano

