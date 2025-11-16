Di Gennaro analizza la crisi della Fiorentina | Serve carattere Vanoli è l’uomo giusto ma i giocatori devono dare di più! Ecco cosa serve in questo momento

Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, oggi commentatore, è stato intervistato dal Corriere dello Sport sul momento della squaddra viola Antonio Di Gennaro è stato un forte centrocampista della Fiorentina nel passato. Oggi fa il commentatore tv e ne ha parlato con il Corriere dello Sport. Ecco la sua analisi sul delicato momento viola. LE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Di Gennaro analizza la crisi della Fiorentina: «Serve carattere. Vanoli è l’uomo giusto, ma i giocatori devono dare di più! Ecco cosa serve in questo momento»

