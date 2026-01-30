Giornata della Memoria un confronto per dare senso al mai più

Ieri a Giugliano, al Centro AUSER di Corso Campano, si è tenuto un incontro promosso da Generazione Progresso per ricordare la Shoah. La giornata ha portato tante persone nel rispetto delle vittime e per riflettere sul significato di “mai più”. I partecipanti hanno ascoltato testimonianze e scambiato idee su come non dimenticare un passato così drammatico.

La Shoah ha lasciato il segno e ancora tante domande. Si è tenuto ieri a Giugliano, al Centro AUSER di Corso Campano, l'incontro promosso da Generazione Progresso in occasione della Giornata della Memoria. Un momento di riflessione che, partendo dal ricordo della Shoah, ha posto una domanda ancora attuale: cosa significa oggi dire davvero "mai più"?.

