Giornata della Memoria | Ora più che mai no alla guerra

In occasione della Giornata della Memoria, le cento torri si preparano a promuovere iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione sulle conseguenze della guerra. Con il contributo del Comune, dell’associazione Il Portico di Padre Brown e della diocesi, si rinnova l’impegno a ricordare e a sensibilizzare sul valore della pace, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso contro ogni forma di conflitto.

Come ogni anno le cento torri si preparano a mettere in campo una ricca serie di iniziative in occasione della Giornata della memoria, grazie all'impegno messo in campo da comune, associazione Il portico di padre Brown e diocesi. Gli appuntamenti prenderanno il via sabato 24 gennaio per poi concludersi mercoledì 28. L'assessora Donatella Ferretti: "Avremo tanti eventi volti a ricordare questo tragico episodio. Come sempre ci sarà un momento di preghiera e le proiezioni di alcuni film che coinvolgono anche gli istituti scolastici. Questo messaggio va rivolto soprattutto ai ragazzi che, oggi come non mai, hanno bisogno di parlare del rifiuto dell'odio e della guerra, così come del ripudio di ogni genere di violenza.

