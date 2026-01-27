Giornata della Memoria Edith Bruck | ‘Basta odio non bisogna dimenticare mai’

In occasione della Giornata della Memoria, Edith Bruck sottolinea l'importanza di ricordare le vittime dell'Olocausto e di riflettere sull'odio. La sua testimonianza personale evidenzia la necessità di non dimenticare mai le atrocità del passato per costruire un futuro più consapevole e rispettoso.

Oggi si celebra il solenne ricordo delle vittime dell'Olocausto. La scrittrice sopravvissuta: "Non dimenticherò mai l'ultima volta in cui vidi mia madre viva nel campo di Auschwitz" Quest’oggi, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria al Quirinale con il presidente Mattarella, una delle ospiti sarà Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ai lager nazisti e oggi novantaquattrenne, che da quasi sessant’anni incontra gli studenti nelle scuole per trasmettere il valore di ricordare. La memoria riveste un ruolo cruciale nella vita di Bruck, affinché il mondo intero possa non dimenticare mai gli orrori compiuti durante il periodo più atroce vissuto dall’essere umano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il giorno della memoria ci invita a riflettere sui valori di pace e rispetto.

La testimonianza di Edith Bruck, narrata durante UnoMattina, rivela i momenti più drammatici della Shoah.

