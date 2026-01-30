Giorgio Mancini direttore artistico del Nuovo Balletto di Toscana

Il Nuovo Balletto di Toscana ha scelto Giorgio Mancini come nuovo direttore artistico. Il ballerino e coreografo torna a Firenze, città che ha segnato importanti tappe della sua carriera. Mancini prende in mano la guida della compagnia e promette di portare nuove idee e energia nel mondo della danza.

Il Nuovo Balletto di Toscana ha un nuovo direttore artistico: Giorgio Mancini, figura di spicco nel panorama della danza internazionale, torna nella città che ha segnato alcune delle tappe più significative della sua carriera. La nomina, ufficializzata dalla Compagnia, segna una fase strategica nel progetto di rilancio e consolidamento artistico e organizzativo della storica istituzione coreutica fiorentina. Mancini, già danzatore nel celebre Ballet du XXème Siècle di Maurice Béjart, coreografo e regista di fama mondiale, ha diretto importanti istituzioni come il Grand Théâtre de Genève e, tra il 2003 e il 2007, MaggioDanza, il corpo di ballo del Maggio Musicale Fiorentino.

