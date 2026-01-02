Renato Zanella è il nuovo direttore del Balletto del San Carlo

Renato Zanella è stato nominato nuovo direttore del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo. Nato a Verona e formato al Centre de Danse International Rosella Hightower di Cannes, Zanella porta con sé una lunga esperienza come danzatore, coreografo e direttore artistico. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento della compagnia e l’affermazione della sua qualità artistica.

Renato Zanella è il nuovo direttore del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo. Nato a Verona e formatosi al Centre de Danse International Rosella Hightower di Cannes, Zanella vanta una carriera artistica di assoluto rilievo come danzatore, coreografo e direttore artistico. Nel corso di oltre quarant'anni di attività ha ricoperto incarichi di vertice presso importanti istituzioni europee, tra cui il Balletto dell'Opera di Stato di Vienna, il Balletto di Stoccarda, l'Opera Nazionale Greca di Atene, l'Opera Nazionale Rumena di Bucarest, la Fondazione Arena di Verona e, più recentemente, il Balletto Nazionale Sloveno di Lubiana, da lui diretto fino al 2025.

