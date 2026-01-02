Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto del Teatro San Carlo di Napoli
Renato Zanella è stato nominato nuovo Direttore del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli. Questa scelta rafforza il ruolo del balletto all’interno della programmazione del teatro, mantenendo la tradizione e promuovendo una visione internazionale. La direzione di Zanella mira a consolidare l’eccellenza artistica e a sviluppare nuove opportunità per il balletto nel contesto culturale napoletano.
(Adnkronos) – Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto della Fondazione Teatro di San Carlo. Con questa nomina – si legge in una nota – la Fondazione rafforza il ruolo centrale del Balletto all'interno della propria programmazione, nel segno della continuità con la grande tradizione del Teatro e di una rinnovata visione internazionale
