Questa mattina, a Leggiuno, i visitatori hanno potuto entrare nel cuore più antico dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Per tutto febbraio, ogni venerdì, il sito storico si apre con visite guidate, permettendo a chiunque di scoprire da vicino questo angolo di storia e spiritualità sul Lago Maggiore.

Leggiuno (Varese), 3o gennaio 2026 – Il cuore più antico e intimo dell' Eremo di santa Caterina del Sasso, sul Lago Maggiore, apre al pubblico per visite guidate in tutti i venerdì del mese di febbraio a partire dal 6 febbraio. Un'occasione per fare un viaggio che intreccia spiritualità, architettura e arte medievale: il sacello infatti è il cuore ed il primo nucleo del Santuario, qui sono custodite le spoglie mortali del beato Alberto Besozzi e qui sono stati avviati progetti di ricerca sui frammenti di affreschi conservati al suo interno ed attualmente datati al XIII secolo. Apertura e visite guidate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gioielli lombardi, apre il saccello dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso

A Natale e Capodanno, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (Varese) sarà aperto ogni giorno, inclusi il 25 dicembre e il 1° gennaio.

