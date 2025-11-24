Fibonacci Day all' istituto Leonardo di Giarre
L' istituto “Leonardo” di Giarre, in occasione del Fibonacci Day (+1), in collaborazione con il gruppo Umi dei licei matematici, ha celebrato il padre dei numeri moderni, aderendo all’ iniziativa nazionale della “Giornata dei licei matematici” e al “Fibonacci day”. Un’occasione voluta fortemente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
In occasione della giornata di Fibonacci, che si festeggia ogni anno il 23 novembre, l’Istituto Gatti-Manzoni-Augruso ha programmato una serie di attività parascolastiche che si svolgeranno nella cosiddetta “settimana di Fibonacci”, dall’1 al 5 dicembre, promos - facebook.com Vai su Facebook
Fibonacci Day all'istituto Leonardo di Giarre - Gli studenti hanno accolto gli alunni aderenti al progetto, in danza, con una coreografia, curata dall’insegnante Alessandra Furnari ... Riporta cataniatoday.it
E' il Fibonacci Day, festa per il padre dei numeri moderni - Domenica 23 novembre è il Fibonacci Day, la giornata mondiale dedicata a Leonardo Fibonacci, il padre della matematica moderna cui si deve la diffusione in Europa delle nove cifre indo- Si legge su ansa.it
Fibonacci Day: oggi la giornata mondiale dedicata al padre della matematica moderna - Ogni anno in tutto il mondo il 23 novembre è la giornata dedicata a Leonardo Fibonacci, il matematico pisano nato nel 1175 al quale si deve la diffusione in Europa delle nove cifre indo- Come scrive globalist.it