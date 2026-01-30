Giulia Montanarini difende Gerry Scotti, descrivendolo come un grande signore che non ha mai fatto avances. La showgirl ricorda i tempi in cui Scotti conduceva Passaparola, e dice che per loro era come un padre. La sua testimonianza arriva in risposta alle recenti accuse di Fabrizio Corona.

“Gerry Scotti? Un gran signore, mai un avances, per noi letterine era come un padre”. Giulia Montanarini difende l’ex conduttore di Passaparola dalle accuse di Fabrizio Corona. Nell’ultima puntata di Falsissimo, l’ex re dei paparazzi aveva parlato di “metodo Scotti” ovvero quello di intrattenersi con “tutte” le colleghe Letterine per “rapporti extraprofessionali”. La Montanarini, che ha partecipato al quiz di Canale 5 nell’edizione del 1998 (il primo anno della conduzione Scotti poi durata fino al 2008) ha pubblicato su Instagram un post dove scagiona lo zio Gerry: “Mai avances, era per noi un padre, un gran signore! Eravamo ragazze poco più di 20 anni, piene di sogni e amate da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gerry Scotti? Un gran signore, mai un avances, per noi Letterine era come un padre”: così Giulia Montanarini

Giulia Montanarini smentisce le voci che la vogliono coinvolta in avances da parte di Gerry Scotti.

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, interviene dopo le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti.

