Gerry Scotti alle prese con i pacchi di Affari Tuoi e… Gennarino a Striscia | ‘Lo guardo tutte le sere’

Gerry Scotti si è preso la scena a Striscia la Notizia, dove ha fatto una gag divertente con Greggio e Iacchetti. Il conduttore di Affari Tuoi ha scherzato sui pacchi e ha detto di guardare tutte le sere Gennarino, il personaggio di Striscia. La puntata del 29 gennaio si è accesa con questa scena leggera e spontanea.

La gag su Affari Tuoi a Striscia la notizia. Durante la puntata di Striscia la Notizia del 29 gennaio, Gerry Scotti è stato protagonista di una divertente gag con Greggio e Iacchetti in versione Cugini di Campagna. Dopo il cruciverba dedicato a “zio Gerry re dei giochi”, lo studio è stato invaso da un finto Stefano De Martino che portava con sé uno dei celebri pacchi di Affari Tuoi, la trasmissione concorrente de La Ruota della Fortuna. “Con tutto il rispetto il re dei giochi sono io”, ha esordito il sosia dell’ex ballerino di Amici. “Ho portato un pacco della Campania per dimostrarlo, un filmato che è una babà”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

