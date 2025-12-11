Affari Tuoi Stefano De Martino risponde a Berlusconi | parte lo sfottò a Gerry Scotti
Nell'ultimo periodo, lo scontro tra Canale 5 e Rai 1 si intensifica, coinvolgendo anche protagonisti come Stefano De Martino e Gerry Scotti. Dopo le recenti tensioni, De Martino risponde a Berlusconi con un’ironia che alimenta il clima di sfottò tra le due emittenti, evidenziando come il confronto tra le due reti diventi sempre più acceso e diretto.
Settimana dopo settimana, mese dopo mese, lo scontro a distanza tra Canale 5 e Rai 1 si è fatto sempre più agguerrito. La battaglia degli ascolti vede in vantaggio Gerry Scotti, che avrebbe trionfato anche con un risultato inferiore, considerando le aspettative e la deriva di Striscia la Notizia. Da un lato si va all’attacco, parliamo di Mediaset, e dall’altro si risponde con ironia. La dinamica è sempre stata questa, con De Martino costantemente pronto a far sentire la sua voce, quando necessario. Lo ha fatto anche nella puntata di giovedì 11 dicembre. La battuta di Stefano De Martino. Come detto, da casa Mediaset nessuno ha abbassato i toni. 🔗 Leggi su Dilei.it
#herbertballerina ad Affari Tuoi #affarituoi #fblifestyle #stefanodemartino - facebook.com Vai su Facebook
Luisa ad Affari Tuoi sogna il pacco da 200mila euro e la pacchista vestita di bianco ma non lo prende e perde Vai su X
Affari Tuoi, Stefano De Martino risponde a Berlusconi: parte lo sfottò a Gerry Scotti - Nello studio di Affari Tuoi parte la sigla de La Ruota della Fortuna, come in passato: De Martino si vendica e prende in giro Mediaset ... Riporta dilei.it
Estrazioni Lotteria Affari Tuoi, biglietto vincente 11 dicembre: tagliando venduto a Gallicano - Codice biglietto Lotteria Italia estratto Affari Tuoi l’11 dicembre 2025 Come di consueto anche stasera Giovedì 11 dicembre 2025 è ... Secondo msn.com
Stefano De Martino: l'entusiasmo per i 300mila euro vinti da una coppia - Affari Tuoi 26/09/2024