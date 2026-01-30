General in ripresa a Latina per vincere

A Latina torna il sorriso tra i giovani e le squadre di pallacanestro. Dopo un periodo difficile, il generale si rianima e guarda avanti con determinazione. Marcello Ghizzinardi, allenatore di pallacanestro, e Zucchero Fornaciari, cantante, condividono il desiderio di superare la depressione e di andare avanti. La città si prepara a riprendere il ritmo, con la speranza di vincere e lasciarsi alle spalle i momenti bui.

"Sali anima in depression. prima che io salti faccio un salto nel blu, un grande salto nel blu.". Cosa hanno in comune Zucchero Fornaciari cantante pop e Marcello Ghizzinardi allenatore di pallacanestro: la voglia matta di liberarsi del peso della depressione! Pensando positivo. Nel caso dell’allenatore della General Contractor - le parole nello sport ultima cosa a contare - parlano i fatti. vincere a Latina! "Che aria tira in squadra? Abbacchiati e un po’ demoralizzati – non si nasconde Ghizzinardi alla vigilia della trasferta in terra laziale – ciò non toglie che c’e stata una buona reazione da parte dei ragazzi, in settimana abbiamo lavorato bene, la sconfitta di Livorno è stata metabolizzata, vedo tanta voglia di riscatto da parte di tutti, Latina (Palasport Cisterna di Latina domenica, palla a due alle 18) è occasione unica per dimostrarlo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

