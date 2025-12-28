Un derby da mal di pancia - che piaccia o no - tra due squadre alle prese con più o meno conclamati malanni di stagione. Basterà qualche rigenerante compressa. gastroresistente (!) tipo vincere il derby di stasera - per certificare se non la completa, quantomeno la parziale guarigione di una delle due? Quesito di stampo freudiano con cui Jesi e Fabriano si affrontano (Palatriccoli palla a due alle 18) per la prima volta in serie B in posizione di classifica ‘precaria’ e comunque non in linea con progetti e ambizioni di inizio stagione; prime quattro, prime sei toh, posizioni per la General Contrctor (obbiettivo programmato e comunque perseguibile per fine campionato, ci mancherebbe) un caldo e rassicurante rifugio nella parte medio alta della classifica per la Ristopro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - General, un derby da non sbagliare

Leggi anche: La General punta al tris. C’è il derby con Pesaro

Leggi anche: Affrico-Grassina che derby. Signa non puoi sbagliare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

General, un derby da non sbagliare.

Morata CARICA il Milan: «L’Inter ha una grande squadra, ma il DERBY non si può sbagliare. Bisogna giocare così». Le dichiarazioni - LE DICHIARAZIONI – «L’Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il ... milannews24.com

Derby: Gattuso, Milan non può sbagliare - "Ci giochiamo tutto, è come una finale se vogliamo ancora puntare alla Champions - lagazzettadelmezzogiorno.it

MANUEL POGGIALI - L’ascesa, le cadute e la rinascita - Mig Babol Ep. 17 S. 2

PREVIEW JESI-FABRIANO L’ultima giornata del 2025 e del girone d’andata propone la partita più attesa dal pubblico biancoblù: il derby a Jesi contro la General Contractor. La Ristopro Janus Basket Fabriano giocherà domenica alle 18 al PalaTriccoli, per i r - facebook.com facebook

Sarà tra Tien e Blockx la finale delle Next Gen ATP Finals 2025: lo statunitense, seed n. 1, ha vinto il derby contro Basavareddy raggiungendo il belga! x.com