Il governo neozelandese ha annunciato che le elezioni generali si terranno sabato 7 novembre. La data, comunicata dal primo ministro Christopher Luxon, segna un momento importante per il paese, che si prepara a rinnovare il proprio Parlamento. Questa consultazione rappresenta un’occasione per i cittadini di esprimere il proprio indirizzo politico e di contribuire alle scelte future del governo neozelandese.

WELLINGTON, Jan 21 (Reuters) - New Zealand’s prime minister Christopher Luxon said on Wednesday that the country’s parliamentary elections will be held on Saturday November 7. New Zealand’s parliament has a three-year term and the last legal date that the next general election can be held is 19 December 2026. WELLINGTON, 21 gennaio (Reuters) - Il primo ministro neozelandese Christopher Luxon ha detto mercoledì che le elezioni parlamentari del paese si terranno sabato 7 novembre. Il parlamento neozelandese ha un mandato di tre anni e l’ultima data legale in cui si possono tenere le prossime elezioni generali è il 19 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - New Zealand to hold general election on November 7

New Zealand and Kiribati relationship warms with partnership agreementIl nuovo accordo di partenariato tra Nuova Zelanda e Kiribati segna un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Leggi anche: November Jazz: Dario Cecchini Trio

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

New Zealand general election to be held on November 7

New Zealand to hold general election on November 7New Zealand’s prime minister Christopher Luxon said on Wednesday that the country’s parliamentary elections will be held on Saturday November 7. New Zealand's parliament has a three-year term and the ... msn.com

New Zealand to hold general election on Nov 7The conservative government has been in power since the 2023 election. Read more at straitstimes.com. Read more at straitstimes.com. straitstimes.com