Geminiano un uomo divenuto Santo il nuovo recital di Andrea Ferrari dedicato al Santo Patrono

Sabato sera, al teatro Tempio di Modena, Andrea Ferrari ha portato in scena il suo nuovo recital dedicato a Geminiano, il santo patrono della città. Lo spettacolo, scritto e interpretato dallo stesso Ferrari, ha attirato un pubblico curioso di conoscere meglio la figura di questo personaggio storico, che ora rivive sul palco attraverso le parole e le emozioni dell’attore.
Sabato 31 Gennaio alle ore 21 al teatro Tempio di Modena debutta il nuovo recital teatrale scritto e interpretato da Andrea Ferrari dedicato al Santo patrono della città, intitolato "Geminiano: un uomo divenuto Santo". Storie, aneddoti, curiosità, credenze popolari, proverbi e miracoli che hanno santificato un uomo divenuto vescovo agli albori del Cristianesimo e che dovette combattere le eresie del tempo. Nato in una piccola località alla periferia di Modena chiamata Cognento dove si trovano il Santuario e la Fonte miracolosa, si narreranno anche episodi curiosi legati a questo luogo.
