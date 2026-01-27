Questo testo introduce il recital di Ferrari dedicato a San Geminiano, ponendo l'accento sulla prospettiva personale e semplice dell'autore. L'approccio mira a offrire una presentazione chiara e sobria dell'evento, senza enfasi eccessiva, perfetta per ottimizzare la visibilità su Google. L'attenzione è rivolta a un pubblico interessato a conoscere l'iniziativa in modo diretto e informativo.

"Non sono uno storico, e non voglio certo sostituirmi agli studiosi. Ma mi sono avvicinato alla figura di Geminiano da persona semplice, devota, e con ingenua curiosità. Mi interessava conoscere più da vicino la vita del santo che fin da bambino mi veniva raccontata". Così Andrea Ferrari, attore e regista, racconta la nascita del suo nuovo recital teatrale, ’Geminiano: un uomo divenuto santo’, che debutterà proprio per la festa del Patrono, sabato 31 gennaio alle 21 al teatro Tempio. E avrà ospite anche l’arcivescovo Erio Castellucci. Lo spettacolo – accompagnato da immagini e commenti musicali – sarà intessuto di storie, aneddoti, curiosità, credenze popolari, proverbi e miracoli che hanno reso santo un uomo agli albori del Cristianesimo, e seguirà anche la storia della Chiesa modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Debutta il recital di Ferrari su San Geminiano

Approfondimenti su Ferrari San Geminiano

Il concerto di San Geminiano 2026 si svolgerà nel Duomo di Modena, con Nicola Piovani come protagonista.

Oggi a Modena si apre la tomba di San Geminiano, con le celebrazioni previste per il 31 gennaio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ferrari San Geminiano

Argomenti discussi: Debutta il recital di Ferrari su San Geminiano; Oggi a Cupramontana debutta il recital Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere: Mio padre, una vita a teatro; Francesco Piemontesi debutta a Siena: al Teatro dei Rozzi un recital tra Schubert e Liszt; Tutto Strauss per il debutto di Hossein Pishkar con l’Orchestra RAI.

Debutta il recital di Ferrari su San GeminianoNon sono uno storico, e non voglio certo sostituirmi agli studiosi. Ma mi sono avvicinato alla figura di Geminiano da persona semplice, devota, e con ingenua curiosità. Mi interessava conoscere più ... ilrestodelcarlino.it

Francesco Piemontesi debutta a Siena: al Teatro dei Rozzi un recital tra Schubert e LisztLa 103ª Stagione Micat in Vertice dell’Accademia Chigiana entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21, al Teatro dei Rozzi, Francesco Piemontesi ... radiosienatv.it

Sabato 31 gennaio Massa Finalese festeggia il patrono San Geminiano Stand gastronomici, spettacoli e sfilata in abiti storici.... - facebook.com facebook

L' incanto di San Gimignano. #Toscana #BorghiItaliani #15gennaio2026 x.com