La situazione a Napoli evidenzia come, nonostante il turnover, molte risorse siano costrette a fermarsi a causa di infortuni frequenti. Questo scenario influisce sulla continuità della squadra e sulla qualità delle prestazioni, evidenziando le sfide che il club deve affrontare per mantenere equilibrio e competitività durante la stagione.

"> Il turnover esiste, ma a Napoli sembra trasformarsi sistematicamente in un viaggio verso l’infermeria. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, esce Meret e rientra Milinkovic-Savic, che però si ferma subito seguendo la “moda” stagionale: elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Tradotto: almeno quindici giorni di stop e tribuna assicurata. Juventus già saltata, niente Chelsea e Fiorentina, Genoa in forte dubbio e, forse, un rientro da valutare in Coppa Italia. Dettagli solo per gli ottimisti, perché la lista degli indisponibili continua ad allungarsi senza sosta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli senza pace”

