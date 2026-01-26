Israele recupera a Gaza il corpo dell’ultimo ostaggio Ran Gvili Esulta Donald Trump | pronta la riapertura del valico di Rafah

L’esercito israeliano ha recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio rapito da Hamas a Gaza durante l’attacco del 7 ottobre 2023. La notizia ha suscitato reazioni politiche, tra cui quella di Donald Trump, che ha annunciato la riapertura del valico di Rafah. Questa azione rappresenta un importante passo nel processo di gestione della crisi e delle relazioni tra le parti coinvolte.

L'esercito israeliano ha recuperato dopo giorni di ricerche dentro la Striscia di Gaza il corpo dell'ultimo connazionale rapito da Hamas durante la strage del 7 ottobre 2023. Si tratta di Ran Gvili, un poliziotto 24enne ucciso dai terroristi il giorno dell'invasione nel sud di Israele, il cui corpo fu poi portato dentro Gaza. Lì le squadre dell'Idf lo hanno ritrovato attorno alle 14 di lunedì, dopo aver ricevuto informazioni considerate affidabili sul luogo in cui scavare: un cimitero musulmano nella zona di Shejaiay Darah-Tuffah, nel nord della Striscia, in un'area attualmente sotto il controllo israeliano dopo il ritiro parziale ordinato a ottobre in seguito all'accordo di cessate il fuoco.

