Gaza | Israele annuncia una riapertura limitata del valico di frontiera di Rafah

Il governo israeliano ha comunicato la riapertura parziale del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco con Hamas entrato in vigore il 10 ottobre 2025. La misura, definita “limitata”, riguarda le modalità di transito attraverso il confine, con l’obiettivo di facilitare le necessità umanitarie e il movimento delle persone, in un contesto di tensioni e negoziati ancora in corso.

Il governo di Israele ha annunciato oggi, lunedì 26 gennaio 2026, una "riapertura limitata" del valico di frontiera di Rafah tra la striscia di Gaza e l'Egitto, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco con Hamas in vigore dal 10 ottobre scorso. "Nell'ambito del piano in 20 punti del presidente Trump, Israele ha accettato una riapertura limitata del valico di Rafah, riservata al solo passaggio pedonale, subordinata a un meccanismo di ispezione israeliano completo", si legge in una nota diramata sui social dall'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ma la frontiera non sarà aperta subito.

Israele: sì riapertura valico di RafahIsraele ha annunciato la riapertura del valico di Rafah, limitatamente al transito di persone, in conformità con il piano in 20 punti del presidente Trump.

