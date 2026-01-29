Avrà per sempre sei anni Hind Rajab la bambina simbolo della tragedia di Gaza uccisa dai militari israeliani

La bambina di Gaza, Hind Rajab, aveva appena sei anni quando è stata uccisa dai militari israeliani. La sua storia ha commosso il pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove il film “The voice of Hind Rajab” della regista tunisina Kaouther Ben Hania ha ottenuto il Gran Premio della Giuria. Ora il film è in corsa per l’Oscar come miglior film internazionale.

The voice of Hind Rajab della regista tunisina Kaouther Ben Hania ha conquistato pubblico e critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, vincitore del Gran Premio della Giuria ed è candidato agli Oscar 2026 nella categoria miglior film internazionale. L'opera, che si avvale come prezioso documento della vera voce della piccola protagonista, racconta la storia di Hind Rajab è una bambina palestinese di soli 5 anni, residente nella Striscia di Gaza, che è stata uccisa il 29 gennaio del 2024 dall'esercito israeliano durante l'invasione di Gaza, insieme ad altri membri della sua famiglia e due paramedici.

