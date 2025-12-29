Potenza inaugurato il murales dedicato a Hind Rajab bimba di 6 anni simbolo del genocidio di Gaza trucidata dall' Idf con 335 pallottole

A Potenza è stato inaugurato un murales dedicato a Hind Rajab, bambina di 6 anni uccisa durante il conflitto di Gaza. Realizzato dall’artista Jorit, l’opera di 10x28 metri ricorda anche le oltre 20.000 vittime civili di Gaza. Questo murales mira a sensibilizzare sul massacro di bambini e sull’impatto del conflitto, offrendo uno spazio di riflessione attraverso un’arte pubblica di grande impatto visivo.

L'opera d'arte, realizzata dallo street artist Jorit, non parla solo della piccola Hind Rajab, ma degli oltre 20mila bambini massacrati impunemente da Israele durante il sistematico genocidio di Gaza Una pittura su muro, un murales monumentale di 10 metri per 28 per rappresentare il genocidio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

