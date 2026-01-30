Gasolio di contrabbando per Vigili del fuoco e Protezione civile risparmio di un milione di euro

Le guardie di finanza di Udine hanno sequestrato oltre 400.000 litri di gasolio di contrabbando destinato a Vigili del fuoco e Protezione civile. La merce, nascosta tra trattori e rimorchi, avrebbe permesso un risparmio di un milione di euro a chi l’aveva acquistata illegalmente. I finanzieri hanno agito su autorizzazione delle autorità e ora stanno indagando su chi abbia gestito tutto il traffico illecito.

La Guardia di finanza ha consegnato 400mila litri di carburante proveniente dai sequestri fatti sui confini del Friuli Venezia Giulia Oltre 400.000 litri di gasolio e vari mezzi pensati tra trattori stradali e rimorchi. È il materiale consegnato a Protezione civile e Vigili del fuoco dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine, su autorizzazione della locale Procura della Repubblica. Quanto donato deriva da diversi sequestri di prodotto energetico illegalmente introdotto nel territorio nazionale passando per i confini del Friuli Venezia Giulia.

