È di Stasi Garlasco i risultati della nuova perizia chiesta dai Poggi

Nel caso di Garlasco, i risultati della nuova perizia richiesta dai Poggi rappresentano un elemento importante nell’evoluzione delle indagini. La vicenda, ancora aperta, ha suscitato molte discussioni e analisi, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul processo e sulle novità investigative. Questo aggiornamento si inserisce nel quadro complesso di un caso giudiziario che ha coinvolto l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori.

Garlasco, nuovi riscontri sugli oggetti di Chiara Poggi: si va verso la revisione del processo Stasi - Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua ad essere al centro delle cronache italiane. msn.com

Delitto di Garlasco, risultati perizia Dna/ Cataliotti: “Vale zero, ottenuti su un possibile artefatto” - A Storie Italiane il punto sul delitto di Garlasco, con l'intervista ai due avvocati di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia: le loro parole Si parla del delitto di Garlasco stamane a ... ilsussidiario.net

“Ma sono lei e Stasi!”. Garlasco, salta fuori dal pc di Chiara Poggi la foto shock! #garlasco

Caso Garlasco, Andrea Sempio a Verissimo: «Chi ha ucciso Chiara Stasi: questo dicono le sentenze» L'uomo è indagato per concorso nell'omicidio Poggi. «Mi sento il protagonista di una serie tv. Mi aspetto la richiesta di rinvio a giudizio» Leggi l’articolo co - facebook.com facebook

Andrea #Sempio su #Garlasco: “Con Marco Poggi siamo amici, il fatto che Stasi possa essere innocente fa riflettere” x.com

