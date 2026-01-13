È di Stasi Garlasco i risultati della nuova perizia chiesta dai Poggi
Nel caso di Garlasco, i risultati della nuova perizia richiesta dai Poggi rappresentano un elemento importante nell’evoluzione delle indagini. La vicenda, ancora aperta, ha suscitato molte discussioni e analisi, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul processo e sulle novità investigative. Questo aggiornamento si inserisce nel quadro complesso di un caso giudiziario che ha coinvolto l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori.
Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana. A quasi vent’anni dall’uccisione di Chiara Poggi, avvenuta nella villetta di via Pascoli, la vicenda torna a occupare il centro del dibattito pubblico e giudiziario. Una storia che, nel tempo, ha attraversato inchieste, processi, condanne definitive e ora nuove ipotesi investigative che rischiano di rimettere in discussione certezze che sembravano acquisite. >> “Può confessare.”. Garlasco, terremoto sul caso: arrivata la rivelazione bomba di Lovati Nel 2007 la morte della giovane fu ricostruita come il risultato di un’aggressione avvenuta all’ingresso della casa, una sequenza che portò, dopo un lungo iter giudiziario, alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
