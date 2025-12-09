Garlasco comunicata la decisione su Andrea Sempio | l’annuncio dell’avvocato

Tvzap.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– La vicenda del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica dopo la comunicazione da parte della difesa di Andrea Sempio. Il suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti, ha annunciato una decisione rilevante che riguarda la strategia processuale in questa fase cruciale delle indagini. L’iniziativa si inserisce in un contesto caratterizzato da grande cautela e dalla necessità di attendere nuovi elementi prima di ogni ulteriore sviluppo. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

Garlasco, comunicata la decisione su Andrea Sempio: l'annuncio dell'avvocato

