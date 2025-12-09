Garlasco la decisione su Andrea Sempio comunicata dall’avvocato
La vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco torna a catalizzare l’attenzione dopo l’annuncio della difesa di Andrea Sempio, che ha preso un’importante decisione. La scelta arriva in un momento delicato dell’inchiesta e porta con sé un nuovo livello di attesa e tensione attorno a un caso che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi. La conferma è arrivata dallo stesso avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, membro del team difensivo, che ha chiarito come questa scelta rappresenti l’esercizio di un diritto previsto dal codice di procedura penale. La questione, già complessa, viene così sospesa in una sorta di pausa strategica in attesa che la Procura definisca la propria linea d’accusa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, le parole “dimenticate” dei vicini che oggi cambiano prospettiva su Chiara, Alberto e Andrea Sempio - A diciotto anni dal delitto di Garlasco, il passato torna a bussare con le voci di chi c’era. Secondo panorama.it