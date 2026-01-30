Garlasco Gip respinge la richiesta di Sempio di incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi

La gip di Pavia ha respinto la richiesta di Sempio di effettuare un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La decisione lascia gli investigatori in attesa delle perizie disposte dal pubblico ministero, che dovrebbero arrivare entro meno di due mesi. Sempio si dice comunque soddisfatto, sperando di ottenere comunque elementi utili per il caso.

Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La difesa di Andrea Sempio ha presentato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, una richiesta di incidente probatorio per l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Garlasco, la gip Garlaschelli respinge la richiesta d’incidente probatorio sui computer di Stasi chiesta dalla difesa di SempioNon ci sarà una seconda analisi, in contraddittorio tra le parti, dopo quella genetica. I legali sono comunque soddisfatti: La giudice per le indagini preliminari ha dato lo stesso incarico al propri ... msn.com

Garlasco, gip respinge la richiesta di incidente probatorio sui pcLa gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha respinto la richiesta della difesa di Andrea Sempio, indagato per la seconda volta per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007 a Garlasco, di un incidente probatori ... ansa.it

Il Tribunale di Pavia ha dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio presentata dai difensori di Andrea Sempio e avente per oggetto i pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Mancavano i presupposti di legge per poterla accogliere. Io lo avevo detto. - facebook.com facebook

