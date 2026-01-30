Non si farà l' incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi | Ci pensa già la procura

Non si farà l’incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. La procura ha deciso di occuparsene senza coinvolgere più la fase processuale richiesta dalla difesa di Andrea Sempio. La decisione è stata annunciata ufficialmente, lasciando aperta la strada a nuove indagini senza passare per questa procedura.

Non ci sarà un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, come invece richiesto dalla difesa di Andrea Sempio. La gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha respinto la richiesta spiegando che le analisi richieste sono già l'oggetto di una consulenza nelle indagini della procura di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato una richiesta di incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La gip di Pavia ha respinto la richiesta di Sempio di effettuare un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

