Gardone Val Trompia | Maniva di Luna

Sabato 31 gennaio, a Gardone Val Trompia, torna l’appuntamento più amato dell’inverno: Maniva di Luna. La passeggiata serale porta i partecipanti tra i paesaggi innevati del Passo Maniva, sotto un cielo stellato e la luce della luna. Un evento che attrae molti, anche quest’anno, promettendo un’esperienza unica in mezzo alla neve.

Sabato 31 gennaio torna Maniva di Luna, l'evento invernale più atteso e suggestivo della Valle Trompia: una passeggiata serale immersa nei paesaggi innevati del Passo Maniva, sotto un cielo stellato e al chiarore della luna.Si tratta di una tradizione amatissima che ogni anno richiama migliaia di persone da Brescia e non solo, trasformando la montagna in un palcoscenico naturale di pace, relax e condivisione. Un'esperienza unica che unisce movimento, natura invernale incontaminata e i sapori autentici del territorio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

