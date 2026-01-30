Gardone Val Trompia | Maniva di Luna
Sabato 31 gennaio, a Gardone Val Trompia, torna l’appuntamento più amato dell’inverno: Maniva di Luna. La passeggiata serale porta i partecipanti tra i paesaggi innevati del Passo Maniva, sotto un cielo stellato e la luce della luna. Un evento che attrae molti, anche quest’anno, promettendo un’esperienza unica in mezzo alla neve.
Sabato 31 gennaio torna Maniva di Luna, l'evento invernale più atteso e suggestivo della Valle Trompia: una passeggiata serale immersa nei paesaggi innevati del Passo Maniva, sotto un cielo stellato e al chiarore della luna.Si tratta di una tradizione amatissima che ogni anno richiama migliaia di persone da Brescia e non solo, trasformando la montagna in un palcoscenico naturale di pace, relax e condivisione. Un'esperienza unica che unisce movimento, natura invernale incontaminata e i sapori autentici del territorio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Gardone Val Trompia: On Ice - Pista di pattinaggio al coperto
Barista ucciso a coltellate in Val Trompia: arrestato un 32enne. Mistero sul movente
Un tragico episodio si è verificato a Sarezzo, in Val Trompia, dove un barista di 55 anni è stato ucciso a coltellate.
