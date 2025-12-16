Barista ucciso a coltellate in Val Trompia | arrestato un 32enne Mistero sul movente

Un tragico episodio si è verificato a Sarezzo, in Val Trompia, dove un barista di 55 anni è stato ucciso a coltellate. L'aggressore, un uomo di 32 anni, è stato subito arrestato. Restano ancora da chiarire le motivazioni dietro il gesto.

Un barista di 55 anni è stato ucciso a coltellate lunedì sera mentre si trovava all’esterno del bar Bellavista a Sarezzo, paese della Val Trompia in provincia di Brescia. È stato colpito con un coltello e soccorso in condizioni gravissime: trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo il ricovero. L’autore dell’aggressione, un 32enne di origini moldave, è stato fermato poco dopo dai carabinieri e portato in caserma, dove è stato arrestato per omicidio aggravato. Il coltello utilizzato è stato trovato all’interno di un cassonetto. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. Ilfattoquotidiano.it

