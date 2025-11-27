Gardone Val Trompia | On Ice - Pista di pattinaggio al coperto

Il periodo più magico dell’anno si avvicina e, con esso, una delle iniziative più attese da famiglie e appassionati. Dal 22 novembre al 15 febbraio, il Parco del Mella ospiterà nuovamente la grande pista di pattinaggio al coperto ON ICE, un appuntamento ormai tradizionale che trasforma il parco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Gardone Val Trompia: On Ice - Pista di pattinaggio al coperto

News recenti che potrebbero piacerti

GARDONE V.T. - ODV Protezione Civile di Gardone Val Trompia organizza per sabato 29 novembre "Fiaccolata a 6 zampe", camminata in compagnia dei propri cani. Il ritrovo è fissato alle ore 18 presso l'area cinofila del gruppo in località Cornelle e alle 19 p - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Gardone Val Trompia Oggi - A Gardone Val Trompia oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, minima 9°C, massima 14°C. Segnala ilmeteo.it

Cultura rispetto infanzia, venerdì e sabato a Gardone Valtrompia il ‘Festival dell’infanzia PariDiritti’ - Obiettivo del Festival è ricordare che l’attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini è un tema che riguarda tutta la comunità educante e diffondere la cultura del rispetto dell’infanzia. quibrescia.it scrive

Il video delle bulle sconvolge Gardone Val Trompia, lezione in classe: “A caccia di notorietà vi rovinate la vita” - Ci sono volute le parole dei docenti e del preside in persona per far capire agli studenti le conseguenze anche penali che ora rischiano le due bulle minorenni che hanno pestato una loro coetanea ... Segnala ilgiorno.it