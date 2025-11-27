Gardone Val Trompia | On Ice - Pista di pattinaggio al coperto

Bresciatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il periodo più magico dell’anno si avvicina e, con esso, una delle iniziative più attese da famiglie e appassionati. Dal 22 novembre al 15 febbraio, il Parco del Mella ospiterà nuovamente la grande pista di pattinaggio al coperto ON ICE, un appuntamento ormai tradizionale che trasforma il parco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

gardone val trompia on ice pista di pattinaggio al coperto

© Bresciatoday.it - Gardone Val Trompia: On Ice - Pista di pattinaggio al coperto

News recenti che potrebbero piacerti

Meteo Gardone Val Trompia Oggi - A Gardone Val Trompia oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, minima 9°C, massima 14°C. Segnala ilmeteo.it

Cultura rispetto infanzia, venerdì e sabato a Gardone Valtrompia il ‘Festival dell’infanzia PariDiritti’ - Obiettivo del Festival è ricordare che l’attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini è un tema che riguarda tutta la comunità educante e diffondere la cultura del rispetto dell’infanzia. quibrescia.it scrive

Il video delle bulle sconvolge Gardone Val Trompia, lezione in classe: “A caccia di notorietà vi rovinate la vita” - Ci sono volute le parole dei docenti e del preside in persona per far capire agli studenti le conseguenze anche penali che ora rischiano le due bulle minorenni che hanno pestato una loro coetanea ... Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gardone Val Trompia On