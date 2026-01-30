Gallinaro Torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino

Domenica a Gallinaro torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino. L’appuntamento è fissato dalle 9 alle 16 in via San Gerardo. L’obiettivo è mettere in mostra i prodotti locali, sostenere le aziende della zona e promuovere una cultura del cibo autentico e sostenibile. La giornata punta a coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio, rendendo più vicini i produttori e i consumatori.

Valorizzare il territorio, sostenere le aziende locali e promuovere una cultura del cibo buono, giusto e sostenibile: con questi obiettivi torna il Mercato di Comunità della Valle di Comino, in programma domenica 1 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 16, a Gallinaro, in via San Gerardo.

Gallinaro, Mercato di Comunità della Valle di Comino

Il Mercato di Comunità della Valle di Comino a Gallinaro si rinnova, offrendo un’occasione per scoprire e sostenere le produzioni locali.

