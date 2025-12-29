Gallinaro Mercato di Comunità della Valle di Comino
Il Mercato di Comunità della Valle di Comino a Gallinaro si rinnova, offrendo un’occasione per scoprire e sostenere le produzioni locali. L’evento promuove la filiera corta e l’agricoltura sostenibile, valorizzando il territorio e le sue eccellenze. Un momento pensato per favorire incontri tra produttori e cittadini, contribuendo alla promozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente.
Il Mercato di Comunità della Valle di Comino torna con un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali, della filiera corta e dell’agricoltura sostenibile. L’evento si svolgerà domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 9:00 alle 16:00, in Via San Gerardo, nel comune di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
