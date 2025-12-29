Gallinaro Mercato di Comunità della Valle di Comino

Il Mercato di Comunità della Valle di Comino a Gallinaro si rinnova, offrendo un’occasione per scoprire e sostenere le produzioni locali. L’evento promuove la filiera corta e l’agricoltura sostenibile, valorizzando il territorio e le sue eccellenze. Un momento pensato per favorire incontri tra produttori e cittadini, contribuendo alla promozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente.

