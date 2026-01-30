Gabriele Rosa, il medico e allenatore bresciano noto in tutto il mondo, dice che vive per l’Africa, ma non nasconde le difficoltà del mondo dello sport. In un’intervista, spiega che il doping resta un problema grave e urgente da affrontare. Rosa, che da decenni lavora con i talenti keniani, sottolinea che il futuro dell’atletica azzurra potrebbe essere Doualla, un talento emergente. Per lui, il doping e la ricerca del successo a tutti i costi sono sfide che devono essere combattute subito.

Chi è quel signore vestito da sciamano, con un bastone tra le mani e un girotondo di bambini keniani attorno? In questo angolo di mondo Gabriele Rosa, 83enne medico bresciano e guru dell’atletica, è accolto ormai da capo di Stato, ma stavolta sembra soltanto un nonno felice. In fondo, ciò che ha seminato nella vita ha dato frutti: in 35 anni è diventato il patriarca della maratona africana e l’allenatore più vincente della storia. Qui, lungo la mitologica Rift Valley, in uno squarcio della Terra che toglie il respiro, ha aperto 12 “training camp” per far allenare i talenti del posto. E ora che è tornato nel “suo” Kenya, grandi e piccini, atleti e aspiranti tali, lo omaggiano in ogni villaggio: tunakupenda daktari, ti vogliamo bene dottore, ripetono prima di correre, ancora e ancora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gabriele Rosa: "Vivo per l’Africa: ma il doping è un'emergenza. Il futuro azzurro è Doualla"

Approfondimenti su Gabriele Rosa

Dal 9 gennaio 2026, ascolta il nuovo singolo di Camillacosì, “La stinging but can’t”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gabriele Rosa

Gabriele Rosa: Vivo per l’Africa: ma il doping è un'emergenza. Il futuro azzurro è DouallaIl medico bresciano è tra gli allenatori più vincenti della storia: Da 35 anni coltivo i talenti keniani, sono i migliori di tutti. Ma il doping in questo continente è diventato un’emergenza ... msn.com

CENTRO di ASCOLTO Parrocchia di San Michele e di Santa Rita Piazzale Gabriele Rosa-Milano Una - facebook.com facebook