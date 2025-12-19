Camillacosì | Vivo nel presente ma il mio futuro è nella musica
Dal 9 gennaio 2026 sarà in rotazione radiofonica ‘ La s ting but can’ t’, il nuovo singolo di Camillacosì prodotto da Riccardo Biagetti e disponibile sulle piattaforme digitali di streaming: in esclusiva per i lettori di Funweek, ecco l’anteprima del videoclip girato lungo un torrente della costa toscana Camilla Cazzola, in arte Camillacosì, è una splendida cantautrice bolognese, classe 1998. Si avvicina alla musica fin da bambina, quando inizia a cantare e a scrivere testi per dare forma alla propria interiorità. La musica diventa presto un linguaggio necessario: uno spazio autentico in cui esprimersi, capace di rompere il silenzio della sua timidezza. 🔗 Leggi su Funweek.it
