Grandate due auto bruciate in via Monte Rosa | Ma io vivo davvero qui o nel Bronx?

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandate torna a fare i conti con una scia di episodi che sta alimentando preoccupazione e rabbia tra i residenti. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda due autovetture andate a fuoco nella notte in via Monte Rosa, davanti al residence Villa Valeria. La segnalazione, accompagnata dalla foto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

grandate due auto bruciate in via monte rosa ma io vivo davvero qui o nel bronx

© Quicomo.it - Grandate, due auto bruciate in via Monte Rosa: “Ma io vivo davvero qui o nel Bronx?”

Leggi anche: L'inquietante serie di auto bruciate nel Milazzese, altri due roghi nella notte

Leggi anche: Sabaudia, bruciate nella notte due auto della Polizia locale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cagliari, due auto bruciate in via Tiepolo: pericolo per la rottura di un tubo del gas di città - Due auto bruciate e uno scenario ben peggiore evitato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, questa notte, in via Tiepolo, nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu. unionesarda.it

Incendio nella notte nel Salento, bruciate due auto e danni a un negozio: imprenditore nel mirino - Notte di fuoco a Carmiano, nel Salento, dove un incendio nella notte ha completamente distrutto due auto. quotidianodipuglia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.