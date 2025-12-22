Grandate due auto bruciate in via Monte Rosa | Ma io vivo davvero qui o nel Bronx?
Grandate torna a fare i conti con una scia di episodi che sta alimentando preoccupazione e rabbia tra i residenti. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda due autovetture andate a fuoco nella notte in via Monte Rosa, davanti al residence Villa Valeria. La segnalazione, accompagnata dalla foto di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
