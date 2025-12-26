Futuro Zirkzee il tecnico Amorim non ha dubbi sul futuro dell’attaccante olandese | ecco le dichiarazioni

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Futuro Zirkzee, parla l’allenatore dei Reds Amorim: il tecnico dello United svela la sua posizione sull’olandese Le strategie in vista del mercato di gennaio subiscono un brusco rallentamento dopo le dichiarazioni arrivate dall’Inghilterra. Joshua Zirkzee, da tempo considerato uno dei profili ideali per rinforzare l’attacco della Juventus e recentemente finito anche nel mirino della Roma, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

futuro zirkzee il tecnico amorim non ha dubbi sul futuro dell8217attaccante olandese ecco le dichiarazioni

© Calcionews24.com - Futuro Zirkzee, il tecnico Amorim non ha dubbi sul futuro dell’attaccante olandese: ecco le dichiarazioni

Leggi anche: Zirkzee Juve, l’assist arriva direttamente da Manchester? Amorim non si nasconde e parla così dell’attaccante: cosa ha detto sul suo futuro

Leggi anche: Zirkzee Juve, svolta nel futuro dell’attaccante: contatti tra l’olandese e quel club di Serie A, il ritorno in Italia è possibile! Ultime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manchester United, mister Amorim ha già messo sul mercato 5 giocatori: c'è anche Zirkzee; Il Manchester United cerca la spia nello spogliatoio, avrebbe rivelato le tattiche di Amorim contro il Bournemouth; Amorim prepara la rivoluzione, un giocatore piace alla Juve!.

futuro zirkzee tecnico amorimFuturo Zirkzee, il tecnico Amorim non ha dubbi sul futuro dell’attaccante olandese: ecco le dichiarazioni - Futuro Zirkzee, parla l’allenatore dei Reds Amorim: il tecnico dello United svela la sua posizione sull’olandese Le strategie in vista del mercato di gennaio subiscono un brusco rallentamento dopo le ... calcionews24.com

futuro zirkzee tecnico amorimZirkzee e Mainoo, Amorim gela Roma e Napoli: "Dallo United non parte nessuno tranne se..." - Il tecnico portoghese ha parlato della situazione dei due calciatori, ai limiti del progetto tecnico. tuttosport.com

Zirkzee alla Roma a gennaio? Amorim frena: "Nessuno parte senza un sostituto" - Dopo aver gelato il Napoli per Kobbie Maino ("Per me è il futuro del Manchester. tuttomercatoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.