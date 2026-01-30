Furto in farmacia con l’ascia | l’uomo in fuga si lascia scappare segni di panico che portano alla sua cattura

Un uomo di 32 anni, residente a Morgano, ha tentato di rubare in una farmacia a Quinto di Treviso nella notte tra il 29 e il 30 gennaio. Ha sfondato la vetra con un’ascia, ma durante la fuga si è lasciato vedere in modo troppo evidente, mostrando segni di panico. I carabinieri, che erano già sulle sue tracce, sono riusciti a catturarlo poco dopo. L’uomo, con precedenti penali, ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Un uomo di 32 anni, residente a Morgano e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sfondato la vetrata di una farmacia a Quinto di Treviso, in provincia di Treviso, nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2026. L'atto è avvenuto in via Monsignor Tognana, all'interno della struttura di Santa Cristina, dove l'uomo ha usato un'ascia per aprire la porta d'ingresso, causando danni significativi alla struttura. Una volta all'interno, ha sottratto circa 270 euro in contanti, composto da banconote e monete, prima di fuggire a piedi, senza riuscire a nascondere il proprio stato d'ansia.

