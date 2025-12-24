Sci cortocircuito Fisi | si lascia scappare il talento Colturi che corre per l’Albania e ora cambia strategia con due atlete
Il caso Lara Colturi scosse il mondo dello sci alpino italiano come un terremoto. Nel 2022 il più grande talento dai tempi di Federica Brignone e Sofia Goggia scelse – insieme, naturalmente, alla famiglia – di bruciare le tappe ed esordire in Coppa del Mondo a 16 anni non ancora compiuti. Per farlo – e per continuare a essere allenata dalla mamma, la campionessa olimpica Daniela Ceccarelli, e dal papà, l’istruttore nazionale Alessandro – dovette lasciare l’Italia, sportivamente parlando, e correre sotto la bandiera albanese. Con, va da sé, uno strascico di polemiche accompagnate dalle tradizionali tifoserie che si schierarono a favore e contro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Lara Colturi, la fuoriclasse dello sci che corre per l’Albania si racconta al Fatto.it: “Alle polemiche non faccio caso. Sicurezza? Non si fa ancora abbastanza”
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2025 in DIRETTA: Shiffrin mostruosa, distacchi siderali! Lara Colturi fa godere l’Albania
Sci, cortocircuito Fisi: si lascia scappare il talento Colturi (che corre per l’Albania) e ora cambia strategia con due atlete - Dopo il caso Colturi, la Federazione italiana fa debuttare in Coppa del Mondo due giovani atlete senza passare dalla Coppa Europa ... ilfattoquotidiano.it
Oasi Zegna Ski Racing Center e FISI per l'eccellenza dello sci - l’innovativo centro sciistico progettato nella stazione montana di Bielmonte, sulle Alpi Biellesi, all’interno di Oasi Zegna - tuttosport.com
Sci: Oasi Zegna Ski Racing Center sede allenamenti squadre Fisi - Le piste da sci di Bielmonte (Biella) diventano nuova sede ufficiale degli allenamenti delle squadre nazionali Fisi. ansa.it
NUOVO TEST DI MEDICINA 2025, ECCO LE DOMANDE E LE SOLUZIONI DELLA PROVA DI FISICA DEL SECONDO APPELLO. Le soluzioni sono state ottenute in pochi minuti con ChatGPT - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.