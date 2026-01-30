Furto al cimitero di Olcella spariscono due croci in bronzo dalle tombe | Ladri senza freni non c’è più rispetto

Due croci in bronzo sono scomparse dalle tombe al cimitero di Olcella, frazione di Busto Garolfo. I ladri sono entrati senza paura e hanno portato via le croci, lasciando i parenti sconvolti. È un colpo che dimostra come il rispetto per i defunti sembri ormai scomparso. La polizia sta indagando per trovare i responsabili, ma nel frattempo il dolore si fa sentire tra chi ha perso i propri cari.

Busto Garolfo (Milano), 30 gennaio 2026 – Furto al cimitero di Olcella, la frazione di Busto Garolfo, dove sono state asportate da due tombe le croci in bronzo. Il fatto è accaduto con ogni probabilità nella notte tra mercoledì e giovedì, ma ad accorgersi sono stati alcuni visitatori del camposanto alla periferia della frazione di Busto Garolfo. Le ipotesi in campo . Due croci in bronzo posizionate su altrettante tombe sono state letteralmente divelte e fatte sparire. Tutte le ipotesi sono aperte, dal furto per il recupero del metallo all'utilizzo per qualche rito satanico oppure una semplice bravata.

