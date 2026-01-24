Furto al cimitero di Latina | Rubate borchie di ottone ed altri elementi dalle tombe

Nella giornata del 24 gennaio 2026, presso il cimitero di Latina, sono stati sottratti borchie in ottone e altri elementi dalle tombe. L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ha condannato l’episodio, esprimendo sdegno e preoccupazione per questa reazione di vandalismo che colpisce il rispetto per i defunti e le famiglie coinvolte. L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree cimiteriali e sulla tutela dei luoghi di memoria.

Latina, 24 gennaio 2026 – “L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada esprime il più profondo sdegno e indignazione per quanto avvenuto nei giorni scors i presso il cimitero di Latina, dove ignoti si sono resi responsabili del furto di borchie in ottone e altri elementi dalle tombe. Si tratta di un gesto vile e intollerabile, che non rappresenta soltanto un reato contro il patrimonio, ma costituisce un atto di profondo oltraggio alla memoria dei defunti e al dolore delle famiglie, già segnate da perdite spesso improvvise e traumatiche”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APs.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

