Madre e figlia morte a Campobasso |  Tossinfezione di natura alimentare Sequestrati 19 alimenti | ci sono polenta e funghi

A Campobasso, madre e figlia sono decedute a causa di una sospetta tossinfezione alimentare. Sono stati sequestrati 19 alimenti, tra cui polenta e funghi, per analisi. Lo Spallanzani ha confermato il trasferimento dell’uomo, marito e padre delle vittime, in un reparto ordinario. Le indagini continuano per chiarire le cause e accertare eventuali responsabilità.

Lo Spallanzani ha comunicato che l marito e padre delle vittime è stato trasferito in un reparto ordinario . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

