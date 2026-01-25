Davide Borgione, un giovane di 19 anni, è stato trovato privo di sensi nelle prime ore del mattino a Torino. La famiglia del ragazzo, già colpita da altri lutti, si trova ora ad affrontare questa tragedia. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità, che si stringe attorno ai familiari in questo momento difficile.

Si chiamava Davide Borgione il 19enne trovato privo di sensi in strada a Torino nelle prime ore del mattino. Il corpo del giovane è stato rinvenuto intorno alle 3 di notte nel quartiere San Salvario, con accanto la sua bicicletta. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte dell’equipe del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La notizia ha profondamente colpito la città e chi lo conosceva, riportando l’attenzione su una vicenda ancora tutta da chiarire. Chi era Davide Borgione. Davide Borgione era un ragazzo di 19 anni con due grandi passioni: il calcio e la musica. Tifoso del Torino, aveva indossato le maglie di diverse società dilettantistiche torinesi, dal Barcanova alla Torinese, coltivando con entusiasmo l’amore per lo sport. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Chi era Davide Borgione, il 19enne trovato morto a Torino: la famiglia già segnata dal lutto

La passione per il calcio e il sogno della musica: chi era il 19enne Davide Borgione trovato morto in stradaDavide Borgione, 19 anni, è stato trovato senza vita in strada a Torino, vicino alla sua bicicletta.

