L' ultimo saluto a Davide Capuozzo | a Bari i funerali del 17enne morto nell' incidente di Mungivacca

A Bari si sono svolti i funerali di Davide Capuozzo, il 17enne deceduto nell’incidente di Mungivacca. La cerimonia si è tenuta presso la cappella della Caserma della Legione Allievi della Guardia di Finanza, nel rispetto della memoria di Davide. L'evento ha rappresentato un momento di commozione e raccoglimento per familiari, amici e comunità.

La cappella della Caserma della Legione Allievi Gdf di Bari ha ospitato le esequie di Davide Capuozzo, il 17enne morto nell'incidente avvenuto lunedì 4 gennaio alla periferia di Bari. Il giovane, figlio di un militare della Guardia di Finanza, frequentava con profitto l'ultimo anno dell'Istituto. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

