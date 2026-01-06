L' ultimo saluto a Davide Capuozzo | a Bari i funerali del 17enne morto nell' incidente di Mungivacca

A Bari si sono svolti i funerali di Davide Capuozzo, il 17enne deceduto nell’incidente di Mungivacca. La cerimonia si è tenuta presso la cappella della Caserma della Legione Allievi della Guardia di Finanza, nel rispetto della memoria di Davide. L'evento ha rappresentato un momento di commozione e raccoglimento per familiari, amici e comunità.

La cappella della Caserma della Legione Allievi Gdf di Bari ha ospitato le esequie di Davide Capuozzo, il 17enne morto nell'incidente avvenuto lunedì 4 gennaio alla periferia di Bari. Il giovane, figlio di un militare della Guardia di Finanza, frequentava con profitto l'ultimo anno dell'Istituto. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Incidente in moto a Bari: le indagini sulla morte di Andrea e Davide a Mungivacca Leggi anche: L’ultimo saluto a Oussama, morto nell’incidente di Castelfiorentino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bari piange i giovani vittime dell’incidente di Mungivacca: oggi i funerali di Davide Capuozzo - La Procura di Bari ha disposto il sequestro di due moto e quattro telefoni cellulari nell’ambito dell’indagine per omicidio stradale. giornaledipuglia.com Dramma a Bari, chi erano Andrea Liddi e Davide Capuozzo, morti in un incidente con la moto - Bari, incidente mortale sulla Statale 100: due ragazzi di 17 e 18 anni muoiono travolti da una moto, un terzo giovane resta ferito ... tag24.it

Incidente mortale sulla complanare della SS100: Andrea Liddi e Davide Capuozzo le due giovani vittime - Il passeggero, un giovane di 23 anni, è stato sbalzato dalla moto ma ha riportato solo escoriazioni. giornaledipuglia.com

