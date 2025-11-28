Miretti Napoli | ecco i tre motivi che la scorsa estate hanno portato alla fumata nera Oggi il centrocampista punta a riprendersi la Juve
Miretti Napoli, svelati i motivi del mancato trasferimento: infortunio muscolare, mancato accordo tra i club e la decisione del centrocampista. L’ottimo momento di forma e la rinnovata centralità tattica di Fabio Miretti nella Juventus di Luciano Spalletti riaccendono i riflettori su un retroscena di calciomercato estivo che avrebbe potuto riscrivere la carriera del giovane centrocampista. Per diverse settimane, infatti, l’addio del classe 2003 sembrava cosa fatta, con il Napoli fortemente interessato ad assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, il mancato trasferimento di Miretti al Napoli in estate è dovuto a un concorso di cause che hanno complicato fino all’annullamento l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Solo un cambio nel #Napoli che sfiderà il #Qarabag: rispetto alla partita di sabato contro l' #Atalanta, gioca #Olivera al posto di #Gutierrez. Cambia tanto, invece, #Spalletti: giocano #Perin in porta, #Miretti a centrocampo al posto di #Thuram e #Adzic sulla treq Vai su X
Lo voleva Conte, lui ha detto di no e ora torna utile: Bodo ha restituito alla Juve anche Miretti - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus: Miretti verso il Napoli, gli azzurri alzano l'offerta a 15 milioni - Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club partenopeo ha deciso di rilanciare con forza per il centrocampista, avvicinandosi ... Da it.blastingnews.com
Napoli, cresce l’ottimismo per Miretti: parti più vicine - Nei prossimi giorni nuovi contatti Aumenta l’ottimismo del Napoli di arrivare a Fabio Miretti. Scrive gianlucadimarzio.com
Calciomercato Napoli, Miretti si avvicina: offerti 14 milioni alla Juventus - Dopo un avvio di precampionato non certo esaltante dal punto di vista dei risultati nelle amichevoli fin qui disputate con due sconfitte (Arezzo e Brest), un pari (Casertana) e un successo (Catanzaro) ... sport.sky.it scrive