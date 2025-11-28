Miretti Napoli | ecco i tre motivi che la scorsa estate hanno portato alla fumata nera Oggi il centrocampista punta a riprendersi la Juve

Miretti Napoli, svelati i motivi del mancato trasferimento: infortunio muscolare, mancato accordo tra i club e la decisione del centrocampista. L’ottimo momento di forma e la rinnovata centralità tattica di Fabio Miretti nella Juventus di Luciano Spalletti riaccendono i riflettori su un retroscena di calciomercato estivo che avrebbe potuto riscrivere la carriera del giovane centrocampista. Per diverse settimane, infatti, l’addio del classe 2003 sembrava cosa fatta, con il  Napoli  fortemente interessato ad assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto svelato dal  Corriere dello Sport, il mancato trasferimento di  Miretti  al  Napoli  in estate è dovuto a un concorso di cause che hanno complicato fino all’annullamento l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

