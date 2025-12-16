Un inseguimento ad alta velocità sulla Bassa tra Bergamo e Cremona ha portato all’arresto di un 30enne. Durante la fuga, l’uomo ha messo in pericolo automobilisti e pedoni, compiendo sorpassi azzardati, inversioni di marcia e invasioni di corsia a 150 km/h.

Fontanella. Un inseguimento a 150 chilometri all’ora sulle strade della Bassa, al confine tra Bergamo e Cremona, con automobilisti e pedoni messi in grave pericolo da sorpassi azzardati, inversioni di marcia e invasioni di corsia da parte dei due fuggiaschi. Domenica 14 dicembre, intorno alle 19.30, una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Crema, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha incrociato a Soncino una Nissan Qashqai bianca segnalata dalle forze dell’ordine come auto sospetta. Così i militari hanno invertito la marcia e hanno azionato sirena e lampeggianti per intimare l’alt al veicolo. Bergamonews.it

Quattordio (Alessandria), gazzella carabinieri finisce fuori strada durante un inseguimento

Inseguimento a 150 all’ora per le strade della Bassa: 30enne in manette - Dopo la fuga spericolata per le strade, i due soggetti sono scappati a piedi: uno si è dileguato nei campi, l'altro è stato arrestato ... bergamonews.it