Osimo apre le porte alla cooperativa Frolla Land, che da oggi accoglie i primi visitatori nel nuovo laboratorio di microbiscotti. Sono 35 ragazzi con disabilità che lavorano ogni giorno tra produzione e vendita, dimostrando come la dolcezza possa diventare anche un ponte tra le persone e la comunità. La cooperativa ha infatti inaugurato ufficialmente la sua nuova sede, offrendo un’opportunità concreta di inclusione e autonomia per chi si impegna tra i tavoli e le teche del Frolla market.

Osimo (Ancona), 29 gennaio 2026 – E’ stata inaugurata la nuova casa della cooperativa Frolla microbiscottificio di Osimo in cui lavorano 35 ragazzi con disabilità impegnati tra il laboratorio e il Frolla market. L’apertura del Frolla Land, in zona Campocavallo, immersa nel verde delle campagne osimane, è il coronamento di un percorso meraviglioso, anche se non privo di difficoltà. Ospite d’onore la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli: "Frolla è una realtà straordinaria, cresciuta grazie a un progetto in cui i lavoratori sono veri protagonisti e professionisti. Ci sono prodotti buoni, persone buone ed è un posto straordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frolla Land apre le porte: la storia della cooperativa marchigiana che trasforma la disabilità in dolcezza

Approfondimenti su Frolla Land

Mimi Thorisson, food influencer e autrice, ha scelto Torino come nuova casa, affascinata dalla sua cucina e cultura.

Mancano pochi giorni all’inaugurazione di Frolla Land, il nuovo spazio di Frolla Microbiscottificio ad Osimo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Frolla Land

Argomenti discussi: Conto alla rovescia per Frolla Land: taglio del nastro con il Ministro Locatelli; Conto alla rovescia per Frolla Land: taglio del nastro con il Ministro Locatelli; Il Microbiscottificio inclusivo, la nuova casa di Frolla a Campocavallo di Osimo.

Inclusione delle disabilità, a Osimo nasce Frolla Land – VIDEOTaglio del nastro per Frolla Land la nuova sede della cooperativa sociale a Campocavallo di Osimo. All'inaugurazione il ministro Locatelli ... centropagina.it

Inclusione, a Osimo 'Frolla land', nuova sede del biscottificio sociale(ANSA) - OSIMO, 29 GEN - Impresa, e inclusione. È stata inaugurata oggi a Osimo 'Frolla land', la nuova sede di Frolla microbiscottificio, cooperativa sociale che dà lavoro a 35 ragazzi con disabilità ... msn.com

ÈTv Marche. . È stata inaugurata stamane la nuova sede di FROLLA Microbiscottificio, cooperativa sociale che dà lavoro a 35 ragazzi con disabilità: il Frolla Land, "un sogno collettivo". Presente la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli: "Un modello a li - facebook.com facebook

Inclusione delle disabilità, a Osimo nasce Frolla Land – VIDEO x.com