Atletico Madrid su Malen | tentativo di sorpasso sulla Roma

L'Atletico Madrid si muove sul mercato per Donyell Malen, considerato un possibile sostituto di Giacomo Raspadori. Secondo fonti di Sky Sport, il club spagnolo sta accelerando le trattative per anticipare la concorrenza e rafforzare l’attacco, cercando di mettere a segno un importante colpo di mercato. La trattativa rappresenta un possibile sorpasso sulla Roma, che era tra le candidate per l’arrivo dell’attaccante olandese.

L' Atletico Madrid accelera sul mercato e mette nel mirino Donyell Malen. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club spagnolo sta lavorando per l'attaccante olandese come possibile sostituto di Giacomo Raspadori, muovendosi con decisione per anticipare la concorrenza. La strategia è chiara: chiudere in fretta per evitare inserimenti tardivi, in particolare quello della Roma, che resta interessata al profilo di Malen. L'Atletico vuole giocare d'anticipo e mettere pressione sul giocatore e sul club proprietario del cartellino, provando a indirizzare l'operazione già nei prossimi giorni.

