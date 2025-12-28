Roma l’Atletico Madrid riflette su Raspadori | atteso un colloquio con Simeone

Roma, l’Atletico Madrid valuta il possibile ingresso di Raspadori nel proprio progetto sportivo. Nei prossimi giorni è previsto un colloquio tra il club e l’allenatore Simeone per discutere del giocatore. Nel frattempo, Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida contro il Genoa, evitando commenti sul mercato e concentrandosi esclusivamente sulla partita in programma.

Alla vigilia della sfida con il Genoa, che chiuderà il 2025, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa senza dare indicazioni di mercato, preferendo concentrarsi unicamente sul match di domani. A pochi giorni, però, dall’apertura della finestra invernale di trattative, il club giallorosso non può non ragionare sulle possibili mosse soprattutto a livello offensivo. I nomi sono noti da tempo, con il tecnico giallorosso che spera di avere rinforzi fin dai primi giorni di gennaio ed uno di questi potrebbe essere l’ex Napoli Giacomo Raspadori. Massara sta lavorando per cercare di trovare un accordo con l’Atletico Madrid, che però, a sua volta, starebbe valutando la posizione dell’attaccante italiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’Atletico Madrid riflette su Raspadori: atteso un colloquio con Simeone Leggi anche: Roma, il direttore sportivo dell’Atletico Madrid su Raspadori: “Non c’è fretta” Leggi anche: Roma, accelerata per Raspadori: trattativa avviata con l’Atletico Madrid La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roma, ByLudo, Manuel Felisi, Miaz Brothers: l'arte riflette sul futuro, tra tecnologia e memoria - Si aprirà il 29 febbraio, presso l’Anthea Studio, in via Girolamo Savonarola 9, dove si chiuderà il 2 marzo, la mostra Precious Waste: a transformation journey firmata byLUDO, che arriva nella ... ilmessaggero.it Roma, Morata rompe con l'Atletico Madrid e si propone a De Rossi: ora Friedkin riflette sui costi dell’operazione - Perché nel gioco delle coppie che ha in mente De Rossi, c'è il titolare indiscusso e il giovane talento ... ilmessaggero.it Calciomercato AS Roma La Roma attende una risposta dall’Atletico Madrid alla nuova offerta per Giacomo Raspadori: prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 20 milioni di euro. C’è apertura anche all’inserimento di un obbligo condizio - facebook.com facebook Roma all'attacco: rilancio per Raspadori, chiusura vicina con l'Atletico. Poi tutto su Zirkzee #roma #raspadori #zirkzee x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.